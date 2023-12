Milan, la verità in quattro giorni: ti sei veramente ripreso?

Due vittorie consecutive in campionato per il Milan di Stefano Pioli. Il quale, ora, però, è atteso da un difficile, doppio esame in trasferta

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del momento del Milan di Stefano Pioli, ha sottolineato come i rossoneri sapranno tutta la verità, o quasi, in quattro giorni. Se il Diavolo, infatti, sarà davvero uscito dalla crisi dopo le due vittorie interne consecutive in campionato, lo si scoprirà molto presto.

Milan, doppio esame contro Atalanta e Newcastle — È in arrivo un 'duplice incrocio di fuoco' che, in un modo o in un altro, segnerà la stagione rossonera. Sabato pomeriggio, in campionato, Atalanta-Milan. Il successivo mercoledì, Newcastle-Milan in Champions League. Due partite dove conteranno molto lo spirito e, in particolare in Inghilterra, i risultati.