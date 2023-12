Milan, nuovi esami per Leao: per l’Atalanta da titolare è dura …

Milan, nuovi controlli per Leao: la lesione sarà guarita? — Il piano di Leao e del Milan, ha commentato la 'rosea', è quello di recuperare in tempi brevi. Finora il numero 10 rossonero ha saltato le partite contro Fiorentina, Borussia Dortmund e Frosinone. Mister Stefano Pioli aveva detto che il Diavolo avrebbe "fatto di tutto" per recuperare il lusitano per Atalanta-Milan, ma vedremo se ci riuscirà.

Il 'semaforo verde', infatti, potrà scattare soltanto dopo i controlli delle prossime ore. Controlli che, una settimana fa, nonostante il recupero del giocatore procedesse senza intoppi, avevano portato Leao a rimandare l'appuntamento con il rientro in campo.

Ora: se dai nuovi test emergerà che la coscia dell’attaccante portoghese è clinicamente guarita, si potrà passare alla fase due. Ovvero, quella che condurrà Leao ad allenarsi nuovamente in gruppo. Si comincerà con il lavoro personalizzato di riatletizzazione a metà settimana, quindi si intensificherà fino agli allenamenti con i compagni.

Nel caso tornasse in gruppo, a Bergamo probabile panchina — Di margini per il recupero, completo, però, ce ne sono pochi. Per 'La Gazzetta dello Sport', qualora procedesse tutto bene e Leao tornasse ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni, per Atalanta-Milan lo scenario verosimile è quello, al massimo, di un suo utilizzo 'part-time', partendo dalla panchina.

Uno spezzone di gara nel finale per poi tornare titolare a Newcastle, quando il Milan avrà bisogno dei migliori per provare a forzare la porta degli ottavi di finale di Champions, ormai quasi irrimediabilmente sbarrata.

