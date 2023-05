Milan, manca poco: Pioli a tre punti dalla Champions League

Solo tre punti per la Champions

Tre punti separano, si legge, il Milan dalla certezza aritmetica di giocare la Champions League per il terzo anno di fila. Già domenica sera potrebbe arrivare il verdetto finale se la squadra di Stefano Pioli dovesse battere la Juventus di Massimiliano Allegri. In verità i rossoneri potrebbero addirittura festeggiare sabato senza nemmeno scendere in campo se Roma e Atalanta dovessero perdere contro Fiorentina e Inter, ma a Milanello non si sta facendo nessun tipo di calcolo.