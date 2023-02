Pioli disegna due Milan: quanti cambi previsti tra Firenze e Londra

Stefano Pioli, allenatore del Milan, pensa a molti cambi di formazione tra le partite di Serie A e Champions League contro viola e 'Spurs'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli. Il Diavolo, dopo essersi rialzato con quattro vittorie consecutive a febbraio tra Serie A e Champions League, adesso sarà chiamato a moltiplicare gli sforzi ed a proseguire nella striscia positiva di risultati anche a marzo.

Primi due impegni, Fiorentina-Milan, in programma sabato 4 marzo per la 25^ giornata di campionato e Tottenham-Milan, in programma mercoledì 8 marzo per il ritorno degli ottavi di Champions. Buona parte della stagione del Milan di Pioli passerà da queste due gare. Visto anche che ci saranno un paio di assenze certe, l'allenatore ricorrerà ad un po' di turnover.

Milan, da Firenze a Londra Pioli darà spazio al turnover — Per una volta, fortunatamente, non c'entrano gli infortuni. La selezione la faranno le squalifiche per Rade Krunić e Rafael Leão in vista della trasferta di Firenze. Chi giocherà, dunque, al 'Franchi' contro i viola di Vincenzo Italiano? Dovrebbero recuperare Davide Calabria e Ismaël Bennacer, attesi domani in gruppo. Ma dovrebbero andare inizialmente in panchina, così come Alessandro Florenzi.

Pertanto, uno tra Tommaso Pobega (favorito), Aster Vranckx e Tiémoué Bakayoko dovrebbe sostituire Krunić, affiancando Sandro Tonali in mediana. In difesa, Simon Kjær dovrebbe dare il cambio ad uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Mentre, in attacco, potrebbero essere, secondo la 'rosea', Charles De Ketelaere ed Ante Rebić a far rifiatare Brahim Díaz il primo ed a rimpiazzare Leão il secondo. Possibilità anche per Alexis Saelemaekers, a destra, al posto di Junior Messias.

Molti cambi (anche obbligati) a Firenze. A Londra i titolari — Davanti ci sarà Olivier Giroud. Con Zlatan Ibrahimović pronto, però, a subentrare contro i viola per più minuti rispetto a quanto ha giocato contro l'Atalanta domenica scorsa. Anche perché Ibra, come noto, non è disponibile per la Champions League (non è inserito in lista UEFA) e, pertanto, a Londra sarà costretto a guardare gli altri giocare. Contro gli 'Spurs', per l'appunto, che Milan sta preparando Pioli?

A Londra, invece, dovrebbe essere riproposto lo stesso Milan che ha battuto - bene - in casa l'Atalanta, con l'unico cambio che potrebbe avvenire in mediana, con il rientro di Bennacer al fianco di Tonali e Krunić, disponibile, che in linea di massima si accomoderà in panchina. Mercato, Mbappé fa sognare i tifosi del Milan: le sue parole >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!