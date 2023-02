PSG, Mbappé confessa: “Se vengo in Italia è solo per il Milan” | Video

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, è innamorato del Milan sin da piccolo. Ecco perché verrebbe in Serie A soltanto per i colori rossoneri

"Se vengo in Italia è solo per il Milan", ha replicato Mbappé, lasciando sognare i milioni di tifosi del Diavolo sparsi in tutto il mondo. L'amore di Mbappé per i colori rossoneri è d'altronde cosa nota.