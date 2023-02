Ibrahimovic: “Fiducia e sicurezza in me stesso: con il Milan a lungo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, carico e motivato dopo il suo ritorno in campo domenica sera a 'San Siro' contro l'Atalanta

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, tornato in campo domenica sera a 'San Siro', contro l'Atalanta, a distanza di 280 giorni da Sassuolo-Milan 0-3 del 22 maggio 2022. Ibra, così, è diventato il giocatore di movimento più anziano a scendere in campo in Serie A: davanti a lui, solo portieri.

Zlatan, però, non vuole sentire parlare di età. È tornato in campo, al 74' di Milan-Atalanta 2-0, non per prendersi gli applausi, ma per dimostrare a tutti, ancora una volta, di essere un giocatore di calcio a tutti gli effetti. Un giocatore che sposta gli equilibri, quando è in condizione, e che ha semplicemente iniziato la sua stagione dopo il lungo stop per infortunio.

Milan, il ritorno di Ibrahimovic e le sue parole — "Ero un po’ nervoso, ma ho grande fiducia e grande sicurezza in me stesso – ha detto Ibrahimovic a 'Pressing' -. La verità è che fino a tre settimane fa le sensazioni non erano positive. Poi è successo qualcosa e ho fatto in tre settimane di più che negli ultimi otto mesi".

"Ero sempre limitato perché il ginocchio era gonfio - ha proseguito il numero 11 del Milan -, ma ho esperienza con l’altro ginocchio, so che serve tempo e pazienza. Da quando sono rientrato in squadra sono stato sicuro di poter fare ancora la differenza e di poter trasmettere la mia sicurezza e la mia fiducia agli altri".

"Non era un momento felice quando sono rientrato - ha spiegato ancora Ibrahimovic dopo Milan-Atalanta -, ma nelle ultime tre-quattro partite stiamo giocando molto bene, ho visto tanta fame anche in allenamento. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare e non essere soddisfatti perché basta una sconfitta per rimettere tutto in discussione».

Con un gol diventerebbe il marcatore più anziano di sempre in Serie A — Il bomber di Malmö ha quindi aggiunto: «Futuro? Vi faccio questo regalo: se sto come sto oggi continuo a giocare ancora qualche anno, non solo l’anno prossimo». Ibrahimovic, quindi, si è rimesso a disposizione di mister Stefano Pioli carico e motivato. Adesso starà al tecnico dosarne l'impiego.

Segnando un gol con il Milan Ibrahimovic diventerebbe il marcatore più anziano della storia della Serie A, superando un altro rossonero, Alessandro 'Billy' Costacurta. Con il Diavolo, finora, ha messo a segno in tutto 92 reti e, pertanto, guarda a quota 100 reti come un obiettivo realistico. Se non raggiungibile in questa stagione, magari nella prossima. Rinnovo Leao, ecco il piano del Milan >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!