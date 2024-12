Milan, Pavlovic: dov’è l’animale? Ora è una riserva: ecco il motivo

"Pavlovic? È un animale". Questa l'introduzione di Ibrahimovic al neo acquisto del Milan in difesa. Come scrive Gazzetta.it, Pavlovic da animale è passato a riserva dei rossoneri. Fonseca infatti ha scelto i suoi due difensori titolari: la squadra si sta trovando molto bene con Malick Thiaw a Matteo Gabbia, al momento insostituibili. Per il serbo salgono a quattro le panchine di fila dopo quella di Verona. Come mai? Pavlovic non gioca dallo scorso 3 dicembre in Coppa Italia contro il Sassuolo. Partita in cui ha condiviso il reparto con Tomori.