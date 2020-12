Milan-Parma 2-2: “Testardamente Milan” | Serie A News

Milan-Parma 2-2: l’analisi de ‘La Gazzetta dello Sport’

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola, ieri sera, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Parma, i rossoneri di Stefano Pioli non hanno perso due punti. Al contrario, ne hanno guadagnato uno che vale almeno 5.

Perché se è vero che Inter e Juventus si sono avvicinate al Diavolo, è anche vero che il Milan ha mantenuto la propria imbattibilità. Ed averla confermata in una notte stregata come quella di ieri può rendere i rossoneri ancora più forti. Per la ‘rosea‘, sembra che la sorte abbia deciso di far pagare al Milan la sua ‘buona onda’ tutta in una notte.

Fuori Matteo Gabbia ed Ismaël Bennacer per infortunio, quattro legni, un gol annullato dal V.A.R. per questioni di pochissimi centimetri, un assedio di tiri e calci d’angolo. Eppure, il Parma al 56′ conduceva 0-2 a ‘San Siro‘ con gli unici due tiri in porta. A quel punto è salito in cattedra Theo Hernández.

Il terzino sinistro francese, classe 1997, ha dapprima segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Hakan Çalhanoğlu. Quindi, nel recupero, al 92′, così come era successo con Zlatan Ibrahimović in Milan-Verona, il Diavolo ha trovato il definitivo 2-2. La staffilata dell’ex Real Madrid non ha lasciato scampo a Luigi Sepe.

Con la sconfitta dell’Atlético Madrid nel derby, il Milan è rimasto l’unico team imbattuto nel post-lockdown, dallo scorso giugno ad oggi. Quindi, anche se gli avversari nella lotta Scudetto si avvicinano in classifica, il Milan visto contro il Parma si sente pronto a battagliare. Anche perché Ibra sta per ritornare …

Ieri l’assenza dello svedese si è fatta sentire. Ante Rebić, infatti, non ha mai dato la sensazione di essere un centravanti e nessuno degli altri esterni che hanno ruotato ieri ha riempito l’area con pericolosità. La doppietta di un terzino, a conti fatti, spiega tante cose.

Il Parma, per ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha meritato il punto conquistato, nonostante il Milan abbia preso tre legni con Çalhanoğlu ed uno con Brahim Díaz, oltre al gol annullato, sopra citato, di Samu Castillejo. Si è difeso bene, arroccandosi intorno a Bruno Alves, ripartendo, rapidamente, in contropiede.

In due occasioni, con Gervinho per Hernani prima e con Hernani per Jasmin Kurtić poi, ha trafitto il Diavolo. Un Milan che si è rialzato, ha reagito, ha accorciato le distanze e poi pareggiato nel recupero. Pioli, dunque, ha salvato l'imbattibilità che dura da 280 giorni, malgrado la sfortuna diabolica che ha impedito al Milan di riallungare sulle storiche rivali.