Milan, agli ottavi di Champions se… Ecco le combinazioni

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto sul cammino in Champions League del Milan. Dal rischio eliminazione alla possibilità di approdare agli ottavi di Champions. I rossoneri hanno il destino nelle proprie mani perché vincendo in casa contro il Borussia Dortmund (28 novembre) e in trasferta a Newcastle (13 dicembre), la qualificazione agli ottavi sarebbe automatica. La classifica del girone F dice: Borussia 7, Psg 6, Milan 5 e Newcastle 4. Il Milan con 11 punti, non potrebbe essere raggiunta né dal Borussia né dal Newcastle. Per i rossoneri sarà vitale battere i tedeschi e tifare affinché Psg-Newcastle finisca col segno 1. A quel punto, la classifica muterebbe così: Psg 9, Milan 8, Borussia 7 e Newcastle 4. Gli inglesi sarebbero eliminati e la trasferta al St James' Park per il Milan diventerebbe meno complicata. Il Milan potrebbe anche perdere col Newcastle, rimanendo a 8 punti, ma in quel caso sarebbe fondamentale che Borussia-Psg termini in parità o con la vittoria dei francesi.