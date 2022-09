Milan, Origi punta a rientrare per il match contro la Juventus

Divock Origi, attaccante del Milan, è sulla via del recupero dagli infortuni dell'ultimo periodo. Ci vorrà, però, qualche giorno in più

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Divock Origi, attaccante del Milan fermo da qualche settimana per via del riacutizzarsi di un problema al tendine clinicamente guarito a ridosso dell'avvio di stagione.

Milan, Origi è quasi pronto per tornare in campo

Origi è stato in Belgio, per curarsi con lo staff medico della sua Nazionale, di comune accordo con quello del Milan. È sulla via del recupero ma, rispetto ad Ante Rebić, che dovrebbe essere a disposizione già per Empoli-Milan, prima partita del Diavolo dopo la sosta, dovrebbe metterci qualche giorno in più.

Per la 'rosea', i tempi di recupero di Origi sono più lunghi, ma non di troppo. Difficile che sia pronto per Chelsea-Milan di sabato 5 ottobre a 'Stamford Bridge'. Ma Milan-Juventus di sabato 8 ottobre e Milan-Chelsea di sabato 11 ottobre sembrano alla portata dell'ex centravanti del Liverpool. Milan, Maignan si ferma per infortunio: tutte le news sul francese >>>