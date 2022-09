Maignan si ferma per infortunio: il Milan adesso è nei guai

Mike Maignan, portiere del Milan, si è infortunato durante Francia-Austria di Nations League. Brutte notizie dagli esami strumentali di ieri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, uscito come noto per infortunio alla fine del primo tempo di Francia-Austria di Nations League. Ieri l'estremo difensore rossonero ha svolto gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Come comunicato dal club rossonero, le notizie sono state tutt'altro che buone.

"Lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro" per l'ex Lille: secondo la 'rosea', tempi di recupero stimati in 3-4 settimane. Il Milan, dunque, dovrà fare a meno di Maignan sicuramente per la trasferta di Empoli, per le due sfide di Champions League contro il Chelsea e per la grande classica del calcio italiano contro la Juventus.

Milan, Maignan k.o.: salterà tante partite importanti

Maignan, è vero, ha già dimostrato di saper tornare rapidamente in campo in occasione di un infortunio: accadde l'anno scorso, ad ottobre, quando recuperò in fretta da una lesione al legamento del polso, riprendendo quasi subito il suo posto tra i pali. Questa volta, però, il Milan invita alla prudenza: il polpaccio, infatti, è un muscolo delicato e bisognerà procedere con cautela.

Il regolamento UEFA permette di sostituire il portiere, nella lista Champions, in caso di un infortunio con prognosi di 30 o più giorni, documentata attraverso i certificati medici, se, in precedenza, ne erano stati registrati due. Come nel caso del Milan, che aveva inserito in lista solo Maignan e Antonio Mirante.

Il Milan, dunque, oggi procederà all'esclusione di 'Magic Mike' dalla lista UEFA, inserendo, al suo posto, Ciprian Tătărușanu, oggi assente. Per un mese Maignan non potrà giocare in Europa: il francese, formalmente, tornerà disponibile il 24 ottobre, giorno della vigilia di Dinamo Zagabria-Milan, dove, con tutta probabilità, lui ci sarà.

Per quanto riguarda il campionato, che segue regole tutte sue, Maignan potrà rientrare non appena sarà pronto: date da cerchiare, secondo 'La Gazzetta dello Sport', per un possibile recupero, Verona-Milan del 16 ottobre o Milan-Monza del 22. Il Diavolo, adesso, è nei guai, perché mister Stefano Pioli ha perso uno dei suoi leader.

Maignan, infatti, è il portiere più efficace d'Europa sui calci di rigore, con 9 penalty respinti su 29 dal 2015 ad oggi, oltre ai 14 'clean sheet' totalizzati nel 2022, che fanno di lui l'estremo difensore meno violato dei cinque principali campionati europei.