Milan, torna Rebic: ha messo nel mirino la trasferta di Empoli

Ante Rebic, attaccante rossonero, vorrebbe tornare a disposizione per Empoli-Milan di sabato 1° ottobre. Alternativa per due ruoli in avanti

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic, attaccante rossonero, che, come si ricorderà, non gioca dallo scorso 21 agosto. Doppietta in Milan-Udinese 4-2 della prima giornata di Serie A, poi la partita di Bergamo contro l'Atalanta, quindi lo stop per un problema alla schiena.

Milan, Rebic c'è: di ritorno al 'Castellani'?

Problema, poi, rivelatosi essere una piccola ernia del disco. Fortunatamente su Rebic l'infermeria del Milan ha buone notizie. Il dolore alla schiena, infatti, è praticamente superato e Rebic, ha riferito la 'rosea', corre a Milanello per ritrovare il ritmo-partita. In attacco potrà offrire una soluzione alternativa tanto a Rafael Leão a sinistra quanto a Olivier Giroud da centravanti.

Mister Stefano Pioli, nei giorni scorsi, lo aveva difeso: «Non mi piacciono certe illazioni sulla sua condizione. Ha mal di schiena, purtroppo non gli è ancora passato il dolore e quindi non può allenarsi in gruppo», le parole del tecnico sull'attaccante croato. Il quale, dunque, una volta recuperata la condizione, potrà tornare ad essere l'arma in più del Milan nel reparto avanzato.

L'ex Eintracht Francoforte spera di essere già pronto, magari per la panchina, in Empoli-Milan di sabato 1° ottobre, ore 20:45, allo stadio 'Castellani': sarà il primo impegno dei rossoneri dopo la sosta per le Nazionali. Milan, Maignan si ferma per infortunio: tutte le news sul francese >>>