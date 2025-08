Milan, Ordine su Modric: “Tre sono stati i suoi punti cardinali esibiti”

"Tre sono stati i suoi punti cardinali esibiti: 'Umiltà, etica del lavoro, semplicità'". Franco Ordine , giornalista, parla della conferenza stampa di Luka Modric , centrocampista del Mila n. Ecco il suo parere nel pezzo per 'Il Giornale': "'Non vedo l'ora di conoscere la squadra e di allenarmi con loro' così può presentarsi un ex Pallone d'oro che non sa nascondere le ambizioni. Poche storie sul tema. 'La qualificazione in Champions dev'essere l'obiettivo minimo perché la storia del Milan insegna che bisogna lottare per provare a vincere qualche trofeo' spiega Modric".

Milan, Ordine: "Modric non nasconde le ambizioni. Sono bastati ..."

Ordine continua: "Dopo tre settimane di vacanze non si è presentato impreparato. 'Mi sono riposato, mi sono allenato e visto le due amichevoli con Arsenal e Liverpool in cui ho colto tanti aspetti positivi' la prima conferma. La seconda arriva quando gli chiedono del probabile ritorno di Adriano Galliani al Milan. 'Non ho parlato con lui ma so quello di incredibile che hanno realizzato nel Milan con Silvio Berlusconi. So delle 7 Champions' precisa prima di tornare al focus della giornata. E cioè all'ultimo Milan arrivato ottavo in campionato. Come si fa a riportarlo in alto? La risposta è un piccolo capolavoro di abilità dialettica. 'Io ho visto da vicino il Milan in Champions nella passata stagione: se gioca come contro di noi del Real allora il livello sarà di sicuro molto alto e potremo puntare a qualche trofeo. So che le aspettative sul mio conto sono altissime, sono pronto a raccogliere la sfida'".