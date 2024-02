Ordine: “Pioli e Allegri accomunati dall’ostilità dei tifosi social”

Il giornalista sportivo Franco Ordine, nel suo editoriale per 'DerbyDerbyDerby.it', ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan e Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, mettendoli in parallelo. L'opinione di Ordine inizia così. "La vita parallela di Max Allegri e Stefano Pioli. Il primo è secondo dietro l’Inter e in corsa per la Coppa Italia. L’altro è terzo e impegnato prossimamente negli ottavi di Europa League (Slavia Praga)".