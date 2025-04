Milan, Ordine: “Orrori difensivi. Leao maltrattato dall’arbitro”

Milan, Ordine: "Conceicao, difetti inguaribili. Leao trascinato, ma maltrattato da..."

Ordine continua con la sua analisi: "Non è più una notizia l'incipit disastroso del Milan, nemmeno l'errore sanguinoso di Musah. C'è gloria anche per Maignan, intendiamoci, in una sfida con le marcature ormai saltate: il portiere francese devia prima su Beltran e poi su Kean volato via al controllo di Thiaw. Così fino alla fine, con occasioni da una parte e dall'altra: sbava una palla-gol facile Kean, Theo Hernandez riparte e dopo una discesa di 45 metri sorvola la traversa. La chiusura del festival del gol a San Siro è firmata dal sigillo di Dodo annullato per fuorigioco del brasiliano". LEGGI ANCHE: Milan, Jovic straordinario: che mossa di Conceicao con un rammarico>>>