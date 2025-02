Milan, Ordine: "Joao Felix la musa. Conceicao, i numeri". L'allarme verso il Feyenoord

Ordine continua con la sua analisi sul Milan: "È dunque un problema strutturale ma anche di caratteristiche, di qui possiamo sicuramente analizzare l'assemblamento della squadra, cioè la sua costruzione estiva poi corretta dal mercato di gennaio che ha di fatto migliorato il potenziale offensivo. Joao Felix è la vera musa di quest'altro Milan, di dettare qualcosa di nuovo e di inedito per i suoi ma non è sufficiente se non è accompagnato dalla musica dell'orchestra rossonera. Quando nella ripresa si aggiungono Leao e Pulisic, il Verona è sempre più schiacciato. Un Milan così può immaginare di mettere sotto, con due gol di scarto (tanti servono) gli olandesi del Feyenoord? Lasciamo la risposta a ciascuno di voi lettori".