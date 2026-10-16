Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria del Milan sul campo del Salisburgo (4-0 dominante dei rossoneri). Secondo il giornalista per Ruben Amorim una serie di indicazioni positive da questa gara (analisi da 'Il Corriere dello Sport'):

"Il Milan di ieri sera racconta ancora una volta che il sistema di gioco non dev’essere un moloch. No, può essere modificato tenendo conto in particolare delle caratteristiche dei suoi interpreti. E qui per esempio si capisce subito che quel simpaticone di Cisse può anche dare una mano in area di rigore, facendosi trovare in posizione ideale, da centravanti, per trarne grande beneficio".

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"Non è l’unica correzione al modello tattico tradizionale perché ad esempio la presenza di Loftus-Cheek riportato al suo ruolo originario, da mezz’ala classica, consente di offrire un aiuto consistente agli altri due sodali (Jashari e Rabiot) e di presentarsi con una minaccia anche in attacco".

Le grandi sorprese di Ordine: il ruolo di Bartesaghi e l'impatto di Jashari

"E cioè Bartesaghi nel ruolo ibrido solitamente assegnato a Estupinian".

Cisse ha giocato una grande partita sfruttando il suo istinto naturale per attaccare l'area di rigore e per trovare il gol in area di rigore. Non è facile segnare i gol di ieri sera: un calciatore deve farsi trovare al momento giusto nel posto giusto. Ordine continua con la sua analisi:La scoperta maggiore per Ordine è un'altra:

Parole importanti anche per Jashari:

"Una prova che deve far riflettere e far pensare che lo svizzero può davvero fare concorrenza a Modric in quel ruolo di scudo protettivo della difesa e di palleggiatore raffinato. I suoi lanci, nell’occasione, sono la prova più brillante di un talento tornato a disposizione del gruppo".

Lo svizzero ha giocato una buona partita contro il Salisburgo, evidenziando ottimi numeri:

90 minuti importanti per trovare la continuità che è mancata nelle prime gare stagionali in Serie A

per trovare la continuità che è mancata nelle prime gare stagionali in Serie A Capacità di agire come scudo protettivo e palleggiatore raffinato

L'ex Club Bruges può essere un'alternativa molto importante per la mediana di Ruben Amorim che potrà ruotare i suoi calciatori con meno pesantezza.