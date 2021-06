Milan, operato Ibrahimovic: vuole tornare per la prima di Serie A

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha subito un'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro. Due mesi per il completo recupero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che nella giornata di ieri è stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro. Dopo qualche settimana di terapia conservativa che, evidentemente, non aveva portato i frutti sperati, Ibrahimovic si è sottoposto ad un intervento di pulizia articolare, togliendosi di mezzo il problema che lo tormentava da mesi e che rischiava di diventare cronico.

L'operazione è avvenuta a Roma, al 'Salvator Mundi International Hospital': ci vorranno un paio di mesi per rivedere in campo l'attaccante svedese. Tempi che, intoppi permettendo, si incastrano alla perfezione con l'inizio del campionato di Serie A 2021-2022. Se il fisico lo supporterà, Ibrahimovic potrà tornare in campo con il Milan già alla prima giornata del nuovo torneo. Questo ha detto ieri al telefono lo stesso Zlatan a Stefano Pioli, tecnico rossonero, uno dei primi a sincerarsi delle sue condizioni.

Il consulto con Volker Musahl, il chirurgo di Pittsburgh che lo aveva operato nel 2017, era in agenda da giorni. Ma Ibra ha approfittato della presenza dello specialista in Europa per interrompere le vacanze, farsi visitare subito e, una volta constatato come il ginocchio non stesse migliorando, optando rapidamente per l'operazione. Da oggi Ibrahimovic sarà a casa, con la moglie Helena ed i figli Maximilian e Vincent. Quindi, si riunirà al 'mondo Milan' il prossimo 8 luglio, per il raduno. Quei primi giorni di allenamento serviranno a Pioli ed al suo staff anche per capire la condizione fisica di Zlatan.

L'intervento di Ibrahimovic ha anche sgomberato l'orizzonte del Milan dai dubbi e dai timori che aleggiavano sul suo fuoriclasse. I piani del Diavolo, dunque, per l'attacco non cambieranno. Avanti con Ibra, più Olivier Giroud come sua principale alternativa e talvolta spalla più un giovane, come da piani del fondo Elliott Management Corporation. Se poi il ritorno di Ibra in scena dovesse subire ritardi, ci sarà sempre tempo fino al 31 agosto per cambiare i piani in corsa. Milan, le news più importanti di mercato di venerdì 18 giugno >>>