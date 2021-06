Calciomercato Milan, top news: le ultime su Sergio Ramos, Firpo e Adli

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 18 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Arriva la bomba inaspettata dalla Spagna: ci sarebbe stato un contatto tra i rossoneri e Sergio Ramos. Le richieste dello spagnolo, però, sono inarrivabili. Altri movimenti sul calciomercato in entrata: si attende una risposta dal Tolosa per Amine Adli. Diavolo in pole position per il giovane talento come testimoniato dalla nostra esclusiva. Sempre dalla Spagna arriva un'altra notizia interessante: il Milan prenderebbe Junior Firpo anche a titolo definitivo. Tutti i dettagli in questo pezzo, in continuo aggiornamento.