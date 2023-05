Milan, tra Openda e Jackson: in attesa del rinnovo di Leao

Come riportato stamani da Tuttosport, dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League , il Milan si lancia a capofitto sul mercato. Si inizia dal rinnovo di Rafael Leao , la quale firma sarebbe potuto avvenire prima del match contro i bianconeri ma poi è slittata e, dovrebbe, avvenire all’anti vigilia della partita contro il Verona . Questo perché subito dopo la fine del campionato, Leao sarà impegnato con il Portogallo per le sfide valide per le qualificazioni ad Euro2024 contro Bosnia e Islanda .

Ovviamente Paolo Maldini e Frederic Massara non dimenticano di certo il reparto acquisti e cessioni, dove sono in forte dubbio le posizioni di Rebic e Origi oltre a quella di Ibrahimovic. Openda del Lens rimane un nome valido e viene valutato Nicolas Jackson del Villarreal, 11 gol in 24 presenze in questa stagione. Anche lui, però, è un profilo extracomunitario e questo può essere un fattore se il Milan spingerà su Loftus-Cheek. LEGGI ANCHE: Milan, comunicata all'Eintracht la trattativa per Kamada >>>