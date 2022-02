Il Milan oltre Kessié: nessun problema con un Bennacer al top

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, sta tornando sui livelli di un paio di anni fa. Rinunciare a Franck Kessié così sarà meno doloroso

Sicuramente questa è una gran bella notizia per il Diavolo visto che, con tutta probabilità, dal prossimo 1° luglio i rossoneri dovranno fare a meno di un pezzo grosso a metà campo come Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno, non dovrebbe rinnovare. Ma per il Milan, questo, non dovrebbe costituire un problema.