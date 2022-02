Calciomercato Milan – Via Kessié, si torna su Veretout: le ultime news

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Jordan Veretout della Roma potrebbe essere il sostituto di Franck Kessié dalla stagione 2022-2023

Daniele Triolo

Jordan Veretout potrebbe essere il colpo del Milan a centrocampo per il calciomercato estivo 2022, ovvero quando il club rossonero si troverà costretto a rimpiazzare Franck Kessié. Il quale, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, molto probabilmente andrà via a parametro zero.

Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. L'interesse del Milan per Veretout (del quale vi avevamo già riferito in anteprima qualche giorno fa) non è nuovo: il Diavolo, infatti, aveva provato ad ingaggiare il centrocampista francese nell'estate 2019, quando si trovava alla Fiorentina.

Alla fine, nella corsa a tre per Veretout tra Milan, Napoli e Roma la spuntarono i giallorossi, con il club di Via Aldo Rossi che 'ripiegò' su Ismaël Bennacer. Adesso, però, il matrimonio tra l'ex Nantes ed Aston Villa ed i rossoneri potrebbe andare in porto. La Roma, infatti, ha bisogno di sfoltire la rosa e Veretout è uno degli epurati del tecnico José Mourinho.

Non è nei piani di Mou, ma potrebbe esserlo, per la 'rosea', in quelli del Milan. Che, con Veretout, inserirebbe in organico un centrocampista di qualità e quantità, nel giro della Nazionale francese, in grado di garantire 7-8 gol a stagione come ha sempre fatto Kessié.

La Roma, al momento, valuterebbe Veretout circa 20 milioni di euro. Il prezzo del suo cartellino, però, potrebbe scendere in maniera considerevole visto che, nella Capitale, il giocatore non serve più a Mourinho. Se quello tra il Diavolo e Veretout sarà un vero e proprio ritorno di fiamma lo vedremo nei mesi a venire. Milan, l'idea di Maldini e Massara per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

