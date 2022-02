Calciomercato Milan – Via Kessié, spunta il nome del suo sostituto

Il Milan non si è mosso moltissimo nell'ultima sessione invernale di calciomercato, ma la dirigenza rossonera è già attiva in vista di quella estiva. Andranno infatti sostituiti dei calciatori che andranno via e, quindi, bisognerà puntellare l'organico a disposizione di Stefano Pioli con calciatori di assoluta qualità. A centrocampo, come noto, il Milan dovrà acquistare un grande calciatore che sappia unire qualità e quantità.