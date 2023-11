Milan, Okafor titolare? In Serie A a San Siro non si segna da due mesi

Okafor, ha segnato, fino ad oggi, due gol col Milan. Lo svizzero è in corsa per una maglia da titolare contro la Fiorentina. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il posto se lo gioca con Jovic. Molto dipenderà dal modulo di Pioli, e dalle condizioni di Pulisic. L'americano sta sempre lavorando per il completo recupero a Milanello, con lui in campo può prendere forma il 4-3-3 altrimenti spazio al 4-2-3-1. Per l'attacco senza Giroud e Leao una prova importantissima contro una Fiorentina in forma. Okafor è stato l'ultimo del Milan a segnare a San Siro in Serie A: il 2-0 sulla Lazio di fine settembre. Pioli non vede un gol interno del Milan, in campionato, da quasi due mesi. Troppo tempo: ora palla ad Okafor. LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer c’è la data per il rientro. Occhio alla ‘grana’ nazionale