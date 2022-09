Milan, le ultime news sul Nuovo Stadio. Torna Calabria, stupisce Gazidis

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 28 settembre 2022. Terminata la pausa Nazionali, si torna a pensare al campo ed alla trasferta in programma sabato in casa dell'Empoli. Attenzione, però, perché questi sono giorni caldi per la definizione del progetto del Nuovo Stadio. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti sui rossoneri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.