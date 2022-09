Quotidiani sportivi, le prime pagine: Zhang-Inter, rilancio o cessione?

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 28 settembre 2022. La news di rassegna su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 28 settembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando della situazione societaria dell'Inter. Secondo la 'rosea', infatti, il Presidente nerazzurro Steven Zhang porta altra liquidità nelle casse del club (si parla di 100 milioni di euro) per ripianare le perdite perché non avrebbe intenzione di disimpegnarsi. In alto, sotto la testata, si parla dell'intoccabile Olivier Giroud, bomber del Milan che alla soglia dei 36 anni gioca sempre, e della coppia serba della Juventus, composta da Filip Kostić e Dušan Vlahović: il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, li aspetta decisivi come nella Serbia per avviare l'operazione-rimonta in Serie A. Flash, dunque, su Giacomo Raspadori, che ha già segnato 5 gol con la maglia dell'Italia, addirittura più rapidamente di quanto fece Paolo Rossi e sul nuovo stadio di Milano. Infatti, a quanto pare, la 'Cattedrale' di Milan e Inter, che vedrà la luce nel 2027, avrebbe cambiato forma rispetto al progetto originario: ora sarebbe ovale.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 28 settembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'assedio intorno a Steven Zhang, Presidente dell'Inter. Preoccupa, infatti, il futuro del club nerazzurro ed è sempre più in bilico il futuro di Milan Škriniar e Denzel Dumfries. Lui cerca acquirenti, affidandosi ad un altro advisor dopo Goldman Sachs, mentre i tifosi lo contestano e nel weekend arriva a 'San Siro' la Roma di José Mourinho, pronta a giocare un brutto scherzo alla squadra di Simone Inzaghi. Una sfida che, come noto, per Mou, artefice del Triplete con l'Inter nel 2010, vale doppio. È la Spagna di Álvaro Morata la quarta partecipante alle final four di Nations League dopo Olanda, Croazia e Italia: eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La pausa per le Nazionali ha restituito due stelle ancora più luminose ai rispettivi club: che belle prestazioni di Giacomo Raspadori (Napoli) e Gianluigi Donnarumma (PSG)!

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 28 settembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, centravanti della Juventus, tornato finalmente al gol, seppur con la maglia della sua Serbia, nel 2-0 inflitto in Nations League alla Norvegia di Erling Braut Haaland. Le Nazionali restituiscono alla 'Vecchia Signora' anche un buon Filip Kostić, connazionale del centravanti e un Leonardo Bonucci in ottime condizioni. In alto, sotto la testata, si parla della volontà di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, di cedere la società nerazzurra: ha affidato a Raine Group, banca americana, il mandato di cercare investitori. Mentre la Juventus Women cercherà, questa sera, di accedere alla fase a gironi della Champions League Femminile, l'allenatore Stefano Colantuono, in un'intervista esclusiva, parla del Torino di Ivan Jurić. Secondo lui, Europa alla portata dei granata. Chiosa con la Nations League: alle final four andranno Olanda, Croazia, Italia e Spagna che ieri, grazie ad Álvaro Morata, ha battuto il Portogallo.