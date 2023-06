Milan, nuovo stadio: in pole San Donato Milanese a l’area San Francesco

Il nuovo stadio del Milan, rimane uno degli argomenti più importanti in casa rossonera. La Gazzetta dello Sport dice le ultime sulla situazione. In pole, si legge, c’è San Donato Milanese, prima cintura a sud est del capoluogo. Si chiama area San Francesco ed è quella che, ora come ora, il club di via Aldo Rossi ritiene con il miglior rapporto funzionalità-tempistiche. Anche dal punto di vista logistico ci sarebbero molto pregi: proprio di fronte ai terreni c’è la stazione ferroviaria e a circa 1,5 chilometri la metropolitana. Ma il vero punto di forza di questo impianto sarebbe la collocazione: tra l’inizio della tangenziale Est e il raccordo dell’autostrada A1 (ovvero la Milano-Napoli) che porta in città. L'area sarebbe posizionato tra le due maggiori strade del milanese. Il Milan, secondo la rosea, ha in mano una short list di tre progetti per lo stadio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per l'esterno possibile la pista inglese