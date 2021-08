Milan, nuovo ruolo per Pobega: così potrebbe restare con Pioli

Stefano Pioli studia un nuovo ruolo per Tommaso Pobega: qualora l'esperimento andasse bene, il Milan non cederebbe il giocatore quest'estate

Tommaso Pobega si sta giocando bene le proprie carte e potrebbe non lasciare il Milan in questo calciomercato . Il centrocampista ha impressionato positivamente Stefano Pioli nelle prime uscite stagionali e allora la sua permanenza diventa sempre più probabile. Nelle scorse settimane, si era parlato di un forte interesse da parte dell' Atalanta , ma le voci si sono placate e la decisione della società sembra essere quella di puntare sul giocatore.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la partita di oggi tra Milan e Valencia potrebbe essere una sorta di prova del nove per Pobega. Il classe '99 dovrebbe partire dal primo minuto giocando come mediano davanti alla difesa, un ruolo abbastanza inedito dato che il giocatore preferisce inserirsi nell'area avversaria. Non a caso, nell'ultima stagione con la maglia dello Spezia ha segnato ben 6 reti in 21 presenze .

Ma perché Pobega viene provato in questo nuovo ruolo? Il Milan ha necessità di avere diverse soluzioni in quella zona di campo, dato che Ismael Bennacer e Franck Kessié saranno impegnati in Coppa d'Africa per circa un mesetto. Di conseguenza, Pioli vuole vederci chiaro cercando di capire se i giocatori a disposizione siano adatti per quel ruolo o se sia meglio intervenire sul mercato.