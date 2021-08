Calciomercato Milan, top news: le ultime su Ramsey, Ziyech e Shaqiri

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 4 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Due nomi nuovi per rinforzare la trequarti rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su Aaron Ramsey della Juventus e su Xherdan Shaqiri del Liverpool. Non è tramontata la pista che porta ad Hakim Ziyech: il marocchino non rientra nei piani di Tuchel e il Milan starebbe studiando la formula giusta per tentare il colpaccio. Potete trovare questo e tanto altro nelle prossime pagine oppure visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'.