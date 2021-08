Amichevole Valencia-Milan, le probabili formazioni di Bordalás e Pioli

Le probabili formazioni di Valencia-Milan, quarta amichevole stagionale dei rossoneri, seconda gara dell'European Summer Tour 2021 del Diavolo

Ecco le probabili formazioni di Valencia-Milan , quarta amichevole stagionale dei rossoneri, in programma alle 20:30 (ora italiana) e valevole per la 49^ edizione del 'Trofeo Naranja'. Si tratta, nello specifico, anche della seconda gara dell' European Summer Tour 2021 del Diavolo dopo l'amichevole pareggiata 1-1 sabato scorso all'Allianz Riviera contro il Nizza .

José Bordalás, nuovo tecnico del Valencia, dovrebbe schierare la squadra con un classico 4-4-2 e qualche nuovo acquisto come il portiere georgiano Giorgi Mamardashvili ed il difensore centrale Omar Alderete. In attacco, spazio alla coppia formata da Gonçalo Guedes e Maxi Gómez. Il Valencia viene da una stagione piuttosto scadente, conclusa con il 13° posto in classifica nella Liga e, pertanto, in questa stagione non disputerà le coppe europee. Ma ha una gran voglia di riscatto.