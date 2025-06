Milan, nuovo nome per l’attaccante. Leoni, Vlahovic e Udogie: gli scenari

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 18 giugno 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che è finita la stagione 2024-2025 sotto i fischi e le proteste dei tifosi rossoneri. Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, si sta già muovendo molto per costruire il presente e il futuro del club. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.