Milan-Novara 4-2, la partita di Duarte: deve crescere e ritrovare fiducia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri pomeriggio, a Milanello, l’amichevole Milan-Novara è terminata 4-2 per i rossoneri di Stefano Pioli. Questa mattina, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola ha stilato un elenco dei promossi e dei rimandati del Milan dopo la prima amichevole stagionale.

Rimandato, unico elemento della compagine rossonera, il difensore Léo Duarte, classe 1996. Il brasiliano ex Flamengo, in fin dei conti, non giocava da quasi un anno. È passato in mezzo a mille peripezie fisiche e, sul groppone, si ritrova i due gol iniziali del Novara.

Duarte ha bisogno di crescere, fisicamente, e di ritrovare fiducia nei propri mezzi. SICURAMENTE MEGLIO DI LUI HA FATTO LUCAS PAQUETÁ: L’ANALISI DELLA SUA PROVA >>>