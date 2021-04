Milan, non qualificarsi alla Champions sarebbe catastrofico: i motivi

Il Milan vede vacillare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sfumati i soldi della SuperLega, si rende necessaria

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina ha parlato della situazione in casa Milan. I rossoneri, infatti, si trovano costretti, secondo il quotidiano generalista, a fare i conti con il gelo tra l'amministratore delegato Ivan Gazidis ed il direttore tecnico Paolo Maldini. Una freddezza alimentata dalle opposte posizioni sulla SuperLega.

La sconfitta di 'San Siro' contro il Sassuolo, poi, ha riversato critiche sull'operato del tecnico Stefano Pioli e seminato dubbi sulla rincorsa del Milan ad un posto nella prossima edizione della Champions League. Il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović fino al 30 giugno 2022, ufficializzato ieri sera, ha reso palese l'Ibra-dipendenza del Diavolo.

Il quale, adesso, visto come Napoli ed Atalanta stiano correndo, rischia di non qualificarsi per la Champions League. Non accedere alla competizione, ha riferito 'Repubblica', sarebbe catastrofico. Questo perché, una volta rivelatosi vano l'inseguimento ai 350 milioni di euro della SuperLega, almeno i 50 dell'ingresso in Champions sono necessari per il club di Via Aldo Rossi.

E non soltanto per l'eventuale rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma. Il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan dal luglio 2018, non ha infatti problemi di liquidità. È attratto, però, per costituzione, dal business. Sul fronte nuovo stadio è tutto fermo, la SuperLega è già saltata. Almeno tornare in Champions con il Milan avrebbe un senso. Gordon Singer, che si occupa direttamente delle vicende rossonere, vuole dare fiducia a Paolo Scaroni ed allo stesso Gazidis.

Paul Singer, il padre e fondatore dell'hedge fund, non gradirebbe un triplice tramonto degli affari. La Champions, dunque, si rende necessaria. Nelle ore successive al mancato golpe della SuperLega, comunque, non è stato possibile continuare a fingere che non fosse successo niente. Il quotidiano ha concluso facendo notare come Maldini, seppur all'oscuro di tutto, abbia chiesto scusa ai tifosi. Anche se la convivenza con Gazidis sembra sempre più traballante.