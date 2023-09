Tonali assente in Italia-Ucraina. Ma in Milan-Newcastle ci sarà

Sandro Tonali non ha giocato ieri sera per affaticamento muscolare. In Milan-Newcastle di martedì prossimo però sarà in campo a 'San Siro'

Ieri sera Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, non è sceso in campo a 'San Siro' per disputare Italia-Ucraina, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Fortunatamente, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, per l'azzurro soltanto un affaticamento muscolare e nulla più.