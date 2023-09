Milan-Newcastle per il riscatto del Diavolo: anche le Magpies soffrono

Domani pomeriggio a 'San Siro' c'è Milan-Newcastle per il debutto stagionale in Champions League. Ritrovare vittoria e tre punti è vitale

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Newcastle, partita della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma domani, martedì 19 settembre, alle ore 18:45 a 'San Siro'. Il Diavolo di Stefano Pioli avrà una grande occasione per dimenticare il derby perso per 5-1 contro l'Inter in campionato. Sperando che la pesante sconfitta non abbia lasciato effetti psicologici devastanti su Davide Calabria e compagni.