Milan, come vanno i rossoneri in Nazionale? Bene Camarda e Pulisic

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, ha fatto il punto sui giocatori del Milan impegnati in Nazionale. Pulisic continua a essere decisivo: suo l'assist a Ricardo Pepi, giocata con cui gli Usa hanno vinto contro la Giamaica nell’andata dei quarti di finale di Concacaf. La gara di ritorno è in programma nella notte di martedì, con inizio alle due italiane. Solo mercoledì Pulisic tornerà in Italia, con due allenamenti e mezzo nelle gambe prima della Juventus. Idem per Musah. Jovic, invece, è fermo per la pubalgia. In campo anche Okafor con la Svizzere.