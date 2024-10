Milan-Napoli, a San Siro atteso il sold out con 70 mila spettatori

Milan-Napoli, per la partita di San Siro di martedì prossimo è atteso il sold out. A San Siro previsti circa 70 mila spettatori paganti

Dopo il rinvio della partita contro il Bologna, il Milan tornerà in campo martedì. A San Siro arriva il Napoli di Conte: una sfida importantissima per la stagione dei rossoneri. Con i 40 mila abbonati, scrive 'La Gazzetta dello Sport', e le vittorie contro l'Udinese e il Bruges, i tifosi del Milan sono pronti a riempire di nuovo San Siro per la sfida di martedì contro il Napoli. Qualche migliaio di tagliandi in vendita resta. Da capire cosa vorrà fare la Curva Sud: continuare con la protesta e il silenzio o ricominciare a sostenere la squadra dal primo minuto. Per la sfida contro il Napoli è previsto il sold-out, con circa 70 mila tifosi attesi. LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, Leao titolare? Una promessa a Ibrahimovic. E Fonseca...