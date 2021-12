Milan-Napoli, Spalletti spera in Anguissa e Lobotka | Serie A News

In vista di Milan-Napoli di domenica sera, Luciano Spalletti si augura di recuperare almeno i due centrocampisti. Il punto sugli azzurri

Praticamente nulle, secondo la 'rosea', la speranza che il Napoli, per la partita di Milano, recuperi le stelle della difesa e dell'attacco. C'è chi dice che Kalidou Koulibaly possa partire con la squadra ed andare in panchina, ma appare un'ipotesi utopica. Victor Osimhen, per quanto si alleni con intensità, non ha ancora l'ok dei medici per giocare con la maschera in carbonio e kevlar.