Calciomercato Milan – Attacco, colpo in arrivo per aiutare Ibra? Il punto

Ad inizio gennaio aprirà la sessione invernale di calciomercato ed il Milan, come noto, dovrà risolvere in fretta il problema della sostituzione di Simon Kjær. Il difensore danese, operato ai legamenti del ginocchio sinistro, salterà il resto della stagione ed il Diavolo sta valutando i candidati idonei a prenderne il posto in squadra sin da subito. Ma molto probabilmente non si tratterà dell'unica operazione in entrata che faranno Paolo Maldini e Frederic Massara, nonostante le smentite iniziali.