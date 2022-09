Milan-Napoli: possibile inserimento di Saelemaekers al posto di Leao

Potrebbe essere Alexis Saelemaekers a giocare al posto di Rafael Leao in occasione di Milan-Napoli. Il portoghese sarà squalificato

Daniele Triolo

Il Milan è chiamato a due partite importanti nel giro di pochi giorni. Prima (mercoledì) arriverà a 'San Siro' la Dinamo Zagabria per un match crocevia in Champions League; poi (domenica) il Diavolo riceverà, sempre tra le mura amiche, il Napoli di Luciano Spalletti per il big match della 7^ giornata di Serie A.

Milan-Napoli: senza Leao spazio a Saelemaekers?

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si troverà costretto a fare di necessità virtù, soprattutto in attacco, visto che sembrano esserci scelte obbligate. Sia Ante Rebic sia Divock Origi, infatti, sembrano essere fuori causa, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, per entrambe le sfide. Qualche minima chance di recupero per Origi, ma soltanto per la sfida contro il Napoli.

In Champions, dunque, Pioli schiererà Rafael Leao a sinistra ed Olivier Giroud al centro dell'attacco nel Milan che tenterà di battere la Dinamo Zagabria, già giustiziere del Chelsea allo stadio 'Maksimir'. In campionato, invece, per il quotidiano torinese, con Leao squalificato, si va verso l'utilizzo di Alexis Saelemaemekers, in trequarti, sulla sinistra.

Altra possibile soluzione di Pioli, però, potrebbe essere l'inserimento di Brahim Díaz in quella zona di campo. Vedremo, dunque, verso quale chiave tattica si orienterà l'allenatore rossonero.