Milan, emergenza attacco: chi gioca davanti senza Origi e Rebic?

Ante Rebic e Divock Origi, attaccanti del Milan, salteranno le partite contro Dinamo Zagabria e Napoli. Si rivedranno a Empoli dopo la sosta

Daniele Triolo

Mal di schiena per Ante Rebic, problema muscolare per Divock Origi. Il Milan, nelle ultime partite, ha dovuto fare a meno tanto dell'attaccante croato, che era partito benissimo in questa stagione con la doppietta a 'San Siro' contro l'Udinese, quanto di quello belga, il cui minutaggio, finora, è stato davvero limitato.

Milan, Origi e Rebic out: Pioli studia piani alternativi

Ora, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, per il Milan arriveranno due partite fondamentali, da non sbagliare assolutamente, prima della sosta del campionato. Nello specifico, mercoledì, Milan-Dinamo Zagabria di Champions League; quindi, domenica sera, Milan-Napoli, big match della 7^ giornata di Serie A.

Origi e Rebic non ci saranno per la partita di coppa, quindi toccherà ancora ad Olivier Giroud e Rafael Leão fare gli straordinari. L'emergenza vera, però, sarà per la sfida contro la squadra di Luciano Spalletti, giacché Leão, espulso a 'Marassi' nella ripresa di Sampdoria-Milan 1-2, prenderà un turno di squalifica.

Chi giocherà, quindi, a sinistra sulla trequarti nel 4-2-3-1 rossonero per Milan-Napoli se, come sembra, né Origi né Rebic riuscirà a recuperare? Mister Stefano Pioli, ha commentato il quotidiano generalista, sta studiando diversi piani: spostare in quella zona di campo Rade Krunić, che ha recuperato dal problema muscolare, oppure Brahim Díaz.

Oppure ancora, scelta più suggestiva, alzare Theo Hernández nel ruolo di esterno alto. C'è ancora qualche giorno di tempo per vedere e capire quali saranno le scelte tattiche dell'allenatore rossonero. Milan, ecco qual è il segreto per la longevità di Giroud >>>