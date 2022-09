Milan-Napoli, giocherà Saelemaekers a sinistra al posto di Leao

Sarà Alexis Saelemaekers a giocare a sinistra nel 4-2-3-1 rossonero per Milan-Napoli di domani. Sostituirà il portoghese, squalificato

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Napoli, spiegando come sia Alexis Saelemaekers il maggiore indiziato a rilevare Rafael Leao, sul versante sinistro della trequarti nel 4-2-3-1 rossonero, in occasione della partita di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'.

Milan-Napoli: out Leao, c'è Saelemaekers a sinistra

Leao, come noto, è squalificato per un turno in seguito all'espulsione rimediata a 'Marassi' contro la Sampdoria e, pertanto, sarà costretto a saltare l'appuntamento tra Milan e Napoli, appaiate in vetta alla classifica di Serie A con 14 punti. Saelemaekers è in grande forma, tanto fisica quanto mentale: i due gol in due partite di Champions League lo hanno caricato.

Per una volta, dunque, il numero 56 belga non vivrà il dualismo e la competizione con Junior Messias per un posto da titolare sulla destra. Giocheranno titolari entrambi, con l'ex Anderlecht, però, 'costretto' dal tecnico Stefano Pioli, per cause di forza maggiore, a traslocare sull'altro lato del campo.

Saelemaekers avrà il compito, accentrandosi, di creare spazi sulla corsia esterna per le cavalcate di Theo Hernández. Non dovrà disdegnare, però, di creare lui stesso pericoli dalle parti della porta partenopea, che sarà difesa da Alex Meret. Più concreto ed essenziale rispetto la passata stagione, Alexis, con Messias e Charles De Ketelaere, proverà a rifinire per Olivier Giroud.