Milan-Napoli, palla a Giroud per far dimenticare quel fuorigioco …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Napoli , si è soffermata su Olivier Giroud . Questo perché se è vero che il duello tra Milan e Napoli , così come negli anni Ottanta, sta diventando una cosa seria, l'uomo sul manifesto di questa 'strana serie tv' è, senza dubbio, proprio Giroud, il centravanti con i capelli di platino.

La 'rosea' cita un paio di episodi che legano Giroud, bomber del Milan, alle recenti sfide contro il Napoli. Il primo è datato 19 dicembre 2021 , quando, a 'San Siro', Milan-Napoli terminò 0-1 con un gol in apertura di Eljif Elmas . Il pareggio di Franck Kessié , nel recupero, fu annullato per un fuorigioco proprio del numero 9 francese.

Giroud, in questa stagione, ha già colpito nello scontro diretto per lo Scudetto contro l'Inter. Ma ha anche segnato a squadre 'normali' come Sampdoria e Dinamo Zagabria. Praticamente infallibile dagli undici metri, non sbaglia un calcio di rigore dal 2012. Non è tipo da comizi in spogliatoio: parla poco, ma lo fa prima delle partite importanti. I compagni sanno di poter sempre contare su di lui.