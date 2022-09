Milan-Napoli, Pioli e i dubbi di formazione: chi gioca sulla trequarti?

Stefano Pioli, in vista di Milan-Napoli, deve decidere chi far giocare da numero 10 e come ovviare all'assenza di Rafael Leão squalificato

Daniele Triolo

Domani sera si giocherà Milan-Napoli, una delle sfide più delicate della stagione e Stefano Pioli, tecnico rossonero, arriva all'appuntamento contro gli azzurri di Luciano Spalletti, con cui condivide l'attuale primato nella classifica di Serie A, praticamente senza attacco.

Mancheranno, infatti, gli infortunati Divock Origi, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović, nonché, soprattutto, lo squalificato Rafael Leão. Pioli, dunque, per Milan-Napoli, ha due opzioni: stravolgere l'assetto offensivo della sua squadra, oppure cambiare il meno possibile, restando ancorato alle sue certezze.

Milan-Napoli, chi gioca al posto di Leão? E da numero 10?

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, nonostante nell'allenamento di ieri a Milanello non abbia provato quasi nulla, si va verso la seconda opzione: i cambiamenti non saranno eccessivi. Per nove undicesimi, sarà il Milan 'titolare'. Quindi, quello con Mike Maignan in porta ed una difesa a quattro con Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernández.

A centrocampo, Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. I rebus di mister Pioli sono sulla trequarti, su due giocatori che, nel suo 4-2-3-1, accompagneranno l'azione del centravanti Olivier Giroud. Sicuro del posto, a destra, Junior Messias. Quindi, c'è un ballottaggio tra Charles De Ketelaere e Brahim Díaz per il ruolo di 'numero 10' dietro la prima punta.

CDK non sta vivendo il suo periodo migliore in rossonero. Ha iniziato bene la sua avventura, poi ha continuato così e così. In Milan-Napoli Pioli avrà bisogno di giocatori che spingeranno al massimo. Si può, dunque, ipotizzare a un De Ketelaere che inizi dalla panchina, pronto ad entrare anche per giocare da prima punta com'è stato contro la Dinamo Zagabria.

Ad ogni modo, il favorito per un posto da titolare da trequartista centrale resta lui, con Brahim Díaz che spera nel sorpasso 'last minute' sul belga. L'altra maglia 'in sospeso' è quella lasciata libera da Leão. Il favorito per giocare lì è Alexis Saelemaekers, che dovrebbe, alla fine, vincere il ballottaggio con Rade Krunić, fedelissimo di Pioli tornato in campo dopo l'infortunio.

Più staccati Brahim Díaz e Yacine Adli, che, a Bordeaux, qualche volta aveva giocato in quella posizione. Nessuno di loro ha le caratteristiche di Leão, ovviamente, ma Pioli dovrà giocoforza fare di necessita virtù.