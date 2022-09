Milan-Napoli, fiducia a De Ketelaere: può giocare ovunque davanti

Charles De Ketelaere sarà titolare in Milan-Napoli di domani sera a 'San Siro'. Può giocare sia sulla trequarti sia in prima linea in attacco

Daniele Triolo

Domani sera c'è Milan-Napoli a 'San Siro' ed a Charles De Ketelaere, trequartista rossonero, il tecnico Stefano Pioli vorrebbe donare la 'licenza di colpire'. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, in un reparto impoverito dall'assenza di Rafael Leão, le qualità tecniche del giovane fantasista belga, classe 2001, dovranno aiutare il Milan ad aver la meglio sul Napoli di Luciano Spalletti.

Tra campo e panchina, ci sarà il solo Olivier Giroud come punta vera nella fila rossonere. De Ketelaere, però, quel ruolo da centravanti, seppur con caratteristiche totalmente differenti dal francese, saprebbe anche farlo. Poi, naturalmente, tutto sta nello spirito di adattamento. Il giocatore partirà, come di consueto, dalla posizione di trequartista, nelle sue zone di campo preferite. Ma necessariamente dovrà svariare su tutto il fronte d'attacco.

Milan-Napoli, De Ketelaere multitasking cerca il primo acuto

De Ketelaere, tra l'altro, cerca ancora il suo primo gol in rossonero e sarebbe il massimo trovarlo in Milan-Napoli di domani sera, un vero e proprio duello Scudetto. Secondo il 'CorSport', il belga era sbarcato a Milanello con l'idea di essere impiegato come trequartista di destra nel 4-2-3-1. Poi, però, né Junior Messias né Alexis Saelemaekers ha dato segnali di non meritarsi un posto da titolare. Quindi, ha dovuto trovare spazio in posizione più centrale.

In quella zona lì il suo indice di pericolosità, però, può essere maggiormente elevato. In Milan-Napoli dovrà darne prova, cercando di superare le difficoltà e tornando, magari, a quella partita di fine agosto vinta per 2-0 a 'San Siro' contro il Bologna, l'unica gara in cui, di fatto, il classe 2001 ex Bruges fu promosso a pieni voti.

In Belgio CDK si era misurato giocando in cinque posizioni diverse tra trequarti ed attacco; nel Milan proverà a rendersi utile ovunque mister Pioli voglia impiegarlo. Anche, all'occorrenza, giocando come riferimento avanzato al posto di Giroud a gara in corso qualora il mister, come in settimana in Champions League contro la Dinamo Zagabria, glielo chiedesse. Milan-Napoli, chi gioca sulla trequarti? I dubbi di formazione di Pioli >>>