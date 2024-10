Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli , partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 , unico turno infrasettimanale del campionato in questa stagione. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sugli spalti, tra gli spettatori , ci sarà un ospite d'eccezione.

Milan-Napoli, ci sarà Rijkaard allo stadio

Si tratta di Frank Rijkaard, classe 1962, ex centrocampista rossonero per cinque stagioni (1988-1993), oggi allenatore. L'olandese, che componeva il trio 'oranje' nel Milan anni Ottanta-Novanta con Ruud Gullit e Marco van Basten, sarà in mattinata a Milanello e poi in serata allo stadio per Milan-Napoli.