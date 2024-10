Milan-Napoli di questa sera si giocherà in un 'San Siro' gremito in ogni ordine di posto. E la Curva Sud tornerà a tifare per i rossoneri

Daniele Triolo Redattore 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 10:16)

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 e 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, sebbene non sarà tutto esaurito, lo stadio sarà comunque pieno per il big match tra i rossoneri di Paulo Fonseca e gli azzurri di Antonio Conte.