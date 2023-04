Milan-Napoli, Kvaratskhelia sarà centravanti? | Champions League News

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe giocare da attaccante centrale in Milan-Napoli di domani sera in Champions League. Luciano Spalletti ci pensa

Milan-Napoli, per Spalletti attacco decimato

Sarà sicuramente assente il 'Cholito', Giovanni Simeone e, a quanto sembra, anche Victor Osimhen non riuscirà a recuperare dall'infortunio all'adduttore sinistro rimediato in Nazionale. Inoltre, anche Giacomo Raspadori, che aveva giocato da centravanti titolare in Lecce-Napoli di campionato, non è al top della condizione e ieri si è allenato a parte a Castel Volturno.