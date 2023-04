Milan-Napoli, dubbio Osimhen: Elmas ‘falso 9’? | Champions League News

Quasi tutto pronto per Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'. Luciano Spalletti , tecnico degli azzurri, arriva alla sfida con il dubbio sulla presenza o meno di Victor Osimhen .

Milan-Napoli, stamattina provino per Osimhen

Questa mattina l'attaccante nigeriano, reduce da un problema all'adduttore sinistro e che, in stagione, finora non ha mai giocato - né all'andata né al ritorno - contro il Milan in campionato, farà un provino decisivo per capire se sarà disponibile per la trasferta oppure costretto a dare forfait.