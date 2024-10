Nella serata di oggi, martedì 29 ottobre, alle ore 20:45, andrà in scena il match tra Milan e Napoli, valevole per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025, diretto dall'arbitro Andrea Colombo. Il fischietto della sezione di Como, che sarà coadiuvato in sala VAR da Valerio Marini e Federico La Penna, ha generato subito grandi polemiche in casa rossonera. Nel 2018, infatti, si era reso protagonista di alcune espressioni denigratorie nei confronti di una serie di ragazzi della Primavera, tra cui anche Daniel Maldini. Non solo, perché con lui il Diavolo non ha mai vinto e una delle sconfitte è arrivata nel derby contro l'Inter di aprile, quello della seconda stella. Nell'occasione aveva anche espulso Davide Calabria e Theo Hernandez.